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В Газе родились сиамские близнецы 24.10 20:11   MIGnews.com

В Газе родились сиамские близнецы

Палестинские доктора сообщают о редчайшем явлении – в крупнейшей больнице города родились сиамские близнецы. Данный феномен в анклаве наблюдают уже в третий раз за последние 7 лет.

Как сообщает "Аль-Арабия", две девочки срослись в области живота и таза, однако у них отдельные легкие и головы и сейчас они находятся в стабильном состоянии. Они появились на свет в субботу, 21 октября, в результате кесарева сечения в больнице Шифа. Неожиданностью для родителей это не стало – пренатальная диагностика показала то, что мать вынашивает сиамских близнецов.

Прогнозы принимавшего роды доктора Алам Абу Хамда неутешительные – ни возможности палестинской больницы, ни опыт местных хирургов не позволяют разделить девочек, поэтому, если их не перевезти в другую страну (скорее всего, Саудовскую Аравию или США), они могут погибнуть.

В предыдущий раз сиамские близнецы появлялись на свет в секторе Газа в ноябре 2016 года – тогда новорожденные девочки прожили лишь шесть дней. Перед этим в 2010 году в больнице Насера Хан-Юниса родились другие сиамские близнецы. Об их судьбе ничего неизвестно.
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