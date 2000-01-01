24.10 20:19 MIGnews.com

В Саудовской Аравии появится "город будущего"

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В скором времени в Саудовской Аравии появится город Неом, который станет глобальным центром инноваций и торговли.О создании самого инновационного города в мире объявил принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, передает во вторник, 24 октября РИА Новости."Саудовская Аравия в рамках стратегии развития до 2030 года создаст глобальный город нового поколения Neom, инновационный хаб, который станет глобальным центром пересечения цивилизаций", — говорится в презентации нового проекта, представленном на проходящем в Эр-Рияде форуме Future investment initiative.Город будущих поколений расположится на севере Саудовской Аравии на площади более 26 тысяч квадратных километров и, по задумке королевства, станет местом, связывающим экономически арабские страны, Африку, Азию, Европу и Америку.Как ожидается, новый город принесет инвесторам более 500 миллиардов долларов прибыли.