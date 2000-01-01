25.10 06:31 MIGnews.com

Киркорова вновь обвинили в плагиате

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Французский автор песен Жильбер Синуэ подал иск к Филиппу Киркорову за плагиат песни, которую исполняла певица Далида. Об этом РИА Новости сообщил адвокат истца Игорь Трунов во вторник, 24 октября.Киркоров исполняет эту композицию на русском языке под названием "Шелковая нить", она выходила в составе трех альбомов исполнителя. По словам Трунова, иск подан в Савеловский суд Москвы.Как следует из заявления, Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с авторами". "Киркоров не платит отчисления, не согласовал использование, и звучит в его репертуаре это произведение достаточно давно", — отметил Трунов.Сам Филипп Киркоров не располагает информацией о том, что французский автор песен Жильбер Синуэ подал против него иск за плагиат, об этом РИА Новости сообщил директор артиста.Это не первое обвинение в плагиате, выдвинутое в адрес Киркорова. В 2016 году французский композитор Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск на 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.