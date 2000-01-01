Лучшие казино Лас-Вегаса: легенды не гаснут

Всемирная столица азарта в своё время возникла посреди пустыни, превратившись в самый крупный игровой центр с великолепным оформлением блистательной когорты казино. Главная фишка игровых заведений Лас-Вегаса – это оригинальная тематическая концепция, на основе которой создаётся архитектура зданий и убранство залов.
Самым интересным с точки зрения уникальной стилистики считается казино New York, представляющее собой живописный архитектурный комплекс с миниатюрной статуей Свободы, Бруклинским мостом и башней Эмпайр Стейт Билдинг. Не менее броским и эффектным стало казино Париж, украшенное Эйфелевой башней и Триумфальной аркой. А в игровых залах заведения MGM на прозрачном потолке над головой играющих лёжа скучают настоящие львы, являющиеся символом этой легендарной киностудии.
Самым пафосным зданием с казино и элитным отелем считается заведение Bellagio с его великолепными фонтанами и величественной помпезной архитектурой. А в роли лучшего «киноактёра» выступает казино Flamingo, ставшее местом съёмок многих голливудских хитов.
Согласно Правилам Игровой Хартии США игровые слоты должны отдавать игрокам не менее 83% от «заряженных» в автомат денег. Некоторые «однорукие бандиты» Лас Вегаса радуют любителей азарта щедрой отдачей в 90-92%, которая и наполняет залы весёлым звоном постоянных выигрышей.
По аналогичным правилам работает игровой клуб Вулкан, в котором используются сертифицированные приложения известных разработчиков программного обеспечения. Безупречные компьютерные игры от таких гигантов индустрии развлечений как Playtech, Microgaming, Igrosoft и Cryptologic отличаются яркими визуальными эффектами и лояльными алгоритмами с впечатляющими бонусами.
Возвращаясь к процветающим заведениям Лас-Вегаса стоит отметить, что многие отели зачастую предоставляют самым активным игрокам бесплатные номера. И это понятно – чем больше проживёт поклонник острых ощущений в гостинице, при которой круглосуточно работают игровые залы, тем больше денег он оставит за столами с рулеткой, покером и Блек Джеком.
Даже в аэропорту Лас Вегаса в зале ожидания вы можете увидеть «банду» игровых автоматов, предлагающих улетающим из столицы азарта отыграться напоследок. Однако по-настоящему азартных игроков в этом городе встречается не так уж много. Сверкающий огнями соблазнительный оазис невадской пустыни давно стал туристическим объектом, в котором любознательные жители нашей планеты играют «по-маленькой» ради собственного удовольствия.