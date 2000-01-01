Итальянских фанатов отправят в концлагерь Освенцим
Ультраправых болельщиков итальянского "Лацио" отправят в концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в воспитательных целях. Об этом во вторник, 24 октября сообщил президент клуба Клаудио Лотито, слова которого цитирует Football Italia.
Итальянский клуб решил организовать такую акцию из-за поведения своих болельщиков на матче девятого тура Серии А против "Кальяри". Фанаты команды выкрикивали расистские кричалки, а также разложили листовки антисемитской направленности. На них была изображена еврейская девочка Анна Франк, которая была одета в форму их принципиального противника — ФК "Рома".
После этого Федерация футбола Италии открыла дисциплинарное дело.