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Weinstein Company проверят на нарушение прав человека 24.10 22:22   MIGnews.com

Weinstein Company проверят на нарушение прав человека

После секс-скандала вокруг со-основателя и бывшего руководителя Weinstein Company Харви Вайнштейна, полиция объявила о начале расследования в отношении компании. Об этом заявил генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман, передает русская служба ВВС.

"Ни один житель Нью-Йорка не должен быть обязан идти на работу, где царят сексуальные угрозы, запугивание и страх. Если сексуальные домогательства или дискриминация распространены в компании, то мы должны об этом знать", - сообщил он.

Бюро по защите прав человека уже заинтересовалось компанией и потребовало от нее предоставить большой перечень документов: личные данные сотрудников, критерии для найма на работу, повышения должности и увольнения, формальные и неформальные жалобы на сексуальные домогательства и дискриминацию по половому или возрастному признаку. А также Weinstein Company обязана предоставить информацию о принятых мерах по этим жалобам.

Также следователей интересует как компания "мирно" улаживала внесудебные конфликты. Сообщается, что в случае выявления нарушения прав сотрудников холдинга, компании грозит наложение миллионных штрафов.

В начале этого месяца Харви Вайнштейн был уволен из компании, после серии обвинений в сексуальном домогательстве и насилия от ряда голливудских звезд. Среди которых, актриса Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, вьетнамская модель и актриса Ву Тху Фыонг, а также британская актриса сыгравшую роль Серсеи Ланистер в культовом сериале "Игра престолов" Лина Хиди.
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