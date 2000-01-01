24.12 19:27 MIGnews.com
Английский футбольный тренер увидел на поле своего двойника
Главный тренер футбольного клуба "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон встретил двойника прямо на поле. Видео появилось в YouTube-аккаунте We Love Liverpool.
Случай произошел перед матчем премьер-лиги между командами "Кристал Пэлас" и "Суонси". 70-летний тренер заметил стюарда, который был очень похож на него и сфотографировался с ним.
Мужчины улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и даже сфотографировались вместе.
Ходжсон возглавил "КП" в сентябре 2017 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.
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