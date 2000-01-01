24.12 19:27 MIGnews.com

Английский футбольный тренер увидел на поле своего двойника

When Roy Hodgson met Roy Hodgson at the Liberty Stadium... 😂 pic.twitter.com/2MdAlXffjc — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 23 декабря 2017 г.

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Главный тренер футбольного клуба "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон встретил двойника прямо на поле. Видео появилось в YouTube-аккаунте We Love Liverpool.Случай произошел перед матчем премьер-лиги между командами "Кристал Пэлас" и "Суонси". 70-летний тренер заметил стюарда, который был очень похож на него и сфотографировался с ним.Мужчины улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и даже сфотографировались вместе.Ходжсон возглавил "КП" в сентябре 2017 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.