Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Английский футбольный тренер увидел на поле своего двойника | Фото:24.12 19:27   MIGnews.com

Английский футбольный тренер увидел на поле своего двойника

Главный тренер футбольного клуба "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон встретил двойника прямо на поле. Видео появилось в YouTube-аккаунте We Love Liverpool.

Случай произошел перед матчем премьер-лиги между командами "Кристал Пэлас" и "Суонси". 70-летний тренер заметил стюарда, который был очень похож на него и сфотографировался с ним.


Мужчины улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и даже сфотографировались вместе.

Ходжсон возглавил "КП" в сентябре 2017 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:22
ЧМ по шахматам - без Израиля
21:11
Во Франции более 150 туристов застряли на подъемнике
20:55
Эр-Рияд требует от принца 6 млрд долларов за свободу
20:23
Родители Азарии вновь просят президента о помиловании
19:53
В Израиле планирует создать национальную криптовалюту
18:27
ДТП на севере Нигерии: погибли 11 человек
18:08
Крушение двухмоторного самолета в США: погибли 4 человека
17:10
Алкогольные вечеринки в Тегеране: 230 человек арестованы
16:21
Генерал США предрек грядущую войну с Россией
16:02
Иордания не откажется от Иерусалима и за 100 миллиардов
15:53
Давид Битан вновь подвергся допросу
15:19
Эрдоган ждал звонка Трампа перед иерусалимским объявлением
14:48
Нетаниягу: Аббас показал, что палестинцы не хотят мира
14:26
Самый большой самолет в мире прошел успешное испытание  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus