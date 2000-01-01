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В ЮАР родился котенок с двумя мордочками | Фото:25.12 01:27   MIGnews.com

В ЮАР родился котенок с двумя мордочками

В Южно-Африканской Республике родилось котенок с двумя мордочками, которого назвали Бетти Би.

Хозяин кошки, которая родила потомство, испугался и отдал маленькую кошечку в спеццентр, где ее забрала волонтер.

Девушка назвала малышку Бетти Би, выходила ее и теперь публикует фото и видео с котенком на странице в Facebook.

Сейчас котенку 10 дней, он весит 200 граммов и развивается как и другие котята в его возрасте.

По словам женщины, у котенка открываются глаза. Средние 2 глаза сливаются в один большой глаз.

Отмечается, что у котенка уже более 20 тысяч подписчиков, которые захотели наблюдать за его судьбой.
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