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Умерла народная артистка СССР Людмила Сенчина 25.01 12:16   MIGnews.com

Умерла народная артистка СССР Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге скончалась народная артистка России, Украины и СССР Людмила Сенчина. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Сообщается, что певица умерла на 68 году жизни. По словам ее продюсера Владимира Андреева, женщины не стало после длительной болезни, однако он так и не назвал точную причину ее смерти.

Людимла Сенчина родилась 13 декабря 1950 года в Украине в Николаевской области. Закончив школу переехала в Ленинград (Санкт-Петербург). Там поступила в музыкальное училище им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После получения музыкального образования ее пригласили в Ленинградский государственный театр музыкальной комедии, где она выступала, совмещая с эстрадной деятельностью в оркестре Анатолия Бадхена.

В 1975 году Сенчина ушла из театра и стала ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра.



Известность получила благодаря участию в телепрограмме "Голубой огонек" с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника. Ее репертуар основывался на песнях известных советских композиторов: Леонида Андреема, Василия Соловьева-Седого, Давила Тухмановского и других. С конца 70-х певица неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года". За свою длительную карьеру Сечина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет.

В 1986 году артистка принимала участие в советско-американском музыкальном спектакле "Дитя мира" вместе с известным саксофонистом Валерием Пресняковым, группой Стаса Намина и певцом Джоном Денвером.
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