Дэвида Копперфильда обвинили в изнасиловании

Накрывшая весь мир истерия с признаниями участниц движений Time's Up и Me Too в изнасилованиях многолетней давности докатилась и до всемирно известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда.Соответствующими воспоминаниями с журналистами The Wrap поделилась экс-модель Бритни Льюис. По ее словам, с Копперфильдом она познакомилась на проходившем в 1998 году в Японии конкурсе красоты, когда ей было 17 лет (сейчас ей за 40).Позже манекенщица встретилась с иллюзионистом в баре одного из калифорнийских отелей. После того, как пара общалась и выпивала, Льюис внезапно оказалась в номере своего визави. Женщина предполагает, что он что-то ей подсыпал."Я помню, как он меня раздел. Он целовал мое лицо и начал спускаться ниже", - говорит она, утверждая, что не помнит происходившего дальше.Женщина утверждает, что на следующее утро Копперфильд пытался ее убедить, что ничего не было, так как она еще не достигла 18 лет."Он сказал мне: "Я не вошел в тебя". Да, следов не было, но он мог использовать презерватив", - резюмирует Бритни Льюис.Любопытно, что ее повествование было опубликовано, спустя несколько часов после того, как сам Копперфильд выразил свою поддержку активисткам движения.