Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Названа причина смерти Людмилы Сенчиной 25.01 22:11   MIGnews.com

Названа причина смерти Людмилы Сенчиной

Народная артистка СССР и России Людмила Сенчина скончалась из-за онкологического заболевания, с которым боролась много лет. Несмотря на это она до последних дней своей жизни вела концертную деятельность, пишет "Комсомольской правды".

С декабря женщина находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга, где 13 января и принимала поздравления с 67-летием.

Свои соболезнования в связи с кончиной артистки уже выразили многие ее коллеги: Иосиф Кобзон, Владимир Пресняков-старший, Алла Пугачева и другие. Присоединился к сочувствующим и глава государства Владимир Путин, который назвал "большой, невосполнимой утратой для музыкального искусства, для всей отечественной культуры".

В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии сообщили, что панихида по усопшей состоится 28 января в 10:00 в Большом зале театра. Отпевание состоится во Владимирском соборе, а похоронят артистку на Смоленском кладбище, недалеко от могилы певца Эдуарда Хиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:27
Рэпер 50 Cent стал биткоин-миллионером, сам того не зная
00:32
Триста мертвых акул нашли на шоссе в Мексике
23:24
Наводнение в Париже: Лувр опасается затопления музея
21:58
Глава МИД Британии – потомок базельской мумии
21:56
Часы Судного дня: ядерная полночь приблизилась на 30 секунд
21:41
Нетаниягу встретился с главой совета директоров Mitsubishi
20:55
СМИ: Дочь Путина развелась с мужем из-за бизнеса
20:51
В Сирии находится 82 тысячи иранских солдат
20:17
Эрдоган приехал с инспекцией на сирийскую границу
19:56
Опра Уинфри не будет баллотироваться в президенты
18:30
Дэвида Копперфильда обвинили в изнасиловании
17:55
Иордания: никакого мирного процесса без США не будет
16:39
Германия: 15-летний сын эмигрантов зарезал одноклассника
16:12
Ни евреи, ни арабы не верят в решение "двух государств"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus