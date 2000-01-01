Названа причина смерти Людмилы Сенчиной

Народная артистка СССР и России Людмила Сенчина скончалась из-за онкологического заболевания, с которым боролась много лет. Несмотря на это она до последних дней своей жизни вела концертную деятельность, пишет "Комсомольской правды".
С декабря женщина находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга, где 13 января и принимала поздравления с 67-летием.
Свои соболезнования в связи с кончиной артистки уже выразили многие ее коллеги: Иосиф Кобзон, Владимир Пресняков-старший, Алла Пугачева и другие. Присоединился к сочувствующим и глава государства Владимир Путин, который назвал "большой, невосполнимой утратой для музыкального искусства, для всей отечественной культуры".
В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии сообщили, что панихида по усопшей состоится 28 января в 10:00 в Большом зале театра. Отпевание состоится во Владимирском соборе, а похоронят артистку на Смоленском кладбище, недалеко от могилы певца Эдуарда Хиля.