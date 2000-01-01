26.01 05:27 MIGnews.com

Хелен Миррен сыграет Екатерину II

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Британская актриса Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II в минисериале Sky и HBO. Сериал будет посвящен политическим интригам при императорском дворе.Артистка заявила, что всегда хотела сыграть русскую императрицу."Я очень рада возможности воплотиться в образ исторической женщины, которой удалось захватить, а потом употребить очень большую власть. Она переписала правила поведения для женщин в политике и добилась такого успеха, что ее имя употребляют с эпитетом "Великая"," - отметила Миррен.Премьера мини-сериала из четырех серий состоится в будущем году. Как говорится в пресс-релизе телеканала HBO, сериал будет посвящен последним годам правления императрицы и расскажет, помимо прочего, о ее романе с Григорием Потемкиным, передает Би Би Си.