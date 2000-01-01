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Часы Судного дня: ядерная полночь приблизилась на 30 секунд | Фото: Thinkstock25.01 21:56   MIGnews.com

Часы Судного дня: ядерная полночь приблизилась на 30 секунд

На часах Судного дня стрелки переведены на 30 секунд вперед, говорится в сообщении журнала Bulletin of the Atomic Scientist. Таким образом, теперь они показывают 23 часа 58 минут, а это, в свою очередь, означает, что до "ядерной полуночи" осталось всего 2 минуты.

Согласно опубликованному релизу, такое решение приняли на фоне эскалации в отношениях между Северной Кореей и США.

Как отмечается, что поведение американских властей увеличивает вероятность начала ядерной войны.

"Ни союзники, ни противники не могут точно предсказать действия США или понять, когда заявления США реальны, а когда они являются просто риторикой", — пишут в Bulletin of the Atomic Scientist.

В то же время, необходимо отметить, что в январе прошлого года стрелка часов Судного дня была также сдвинута на 30 секунд ближе к полуночи.

Как отмечают эксперты, международная дипломатия теперь вызывает "сюрреалистическое чувство нереальности", что ещё больше подрывает веру в существующую мировую безопасность.
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