25.01 08:07 MIGnews.com

Популярность рейсов Израиль – РФ продолжает расти

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Управление гражданской авиации Израиля (УГАИ) утвердило увеличение частоты полетов из Тель-Авива (аэропорт Бен-Гурион) в Москву (аэропорт Жуковский) с 4 регулярных рейсов в неделю до 7 для каждой из стран. УГАИ удовлетворило соответствующую просьбу Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ. Следует отметить, что на этом же направлении существует квота на выполнение 7 чартерных рейсов в неделю.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что этот шаг стал возможным в рамках политики либерализации авиасоглашений. "Увеличение частоты полетов между нашими странами улучшает уровень сервиса, приводит к усилению конкуренции, к росту пассажиропотока и снижению цен", - заявил глава транспортного ведомства.Кац сообщил, что в 2017 году пассажиропоток между Израилем (аэропорт Бен-Гурион) и Россией вырос почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Если в 2016 году этот показатель составил 1 075 064 человек, то в 2017 это число возросло до 1 220 336 пассажиров. Москва в 2017 году вошла в тройку ведущих по популярности направлений. Пассажиропоток на этой линии увеличился с 703 220 авиапутешественников в 2016 году до 805 172 человек в 2017 году, то есть более чем на 14%.Министр Кац также отметил, что сегодня РФ входит в пятерку ведущих направлений среди стран, выполняющих полеты в аэропорт Бен-Гурион.Напомним, что в 2017 году на международных направлениях в аэропорту Бен-Гурион зарегистрирован рекордный пассажиропоток. Этот показатель составил 20 187 506 человек (рост более чем на 16% по сравнению с 2016 годом).Давая оценку положительной динамике в сфере авиаперевозок между двумя странами, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Спрос на авиарейсы по маршрутам Израиль - Россия имеют тенденцию к росту. Политика открытого неба расширила географию полетов между Израилем и другими странами, и число рейсов на этом направлении значительно возросло. Мы ожидаем, что рост российского сегмента в сфере авиасообщения продолжится".Министр добавил, что открытие находящегося на финальных этапах строительства международного аэропорта Рамон (недалеко от Эйлата) приведет к дополнительному развитию отрасли."Мы продолжим развивать сферу авиасообщения на благо израильтян и гостей страны. Мы усилим мотивацию авиаперевозчиков к выполнению рейсов в аэропорты Израиля", - заявил министр Кац.Напомним, что аэропорт Жуковский, расположенный на расстоянии нескольких десятков километров от Москвы, открылся около полутора лет назад. Осуществление рейсов в Израиль началось примерно полгода назад.