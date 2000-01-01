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Рэпер 50 Cent стал биткоин-миллионером, сам того не зная | Фото:26.01 01:27   MIGnews.com

Рэпер 50 Cent стал биткоин-миллионером, сам того не зная

Популярный американский рэпер и актер 50 Cent забыл о семистах биткоинах, которые получил за продажу альбома Animal Ambitions в 2014 году.

Об этом в четверг, 25 января сообщает портал TMZ.

На тот момент криптовалюта соответствовала 400 тысяч долларов при стоимости биткоина в 662 доллара, уточняет издание.

К настоящему моменту стоимость биткоина выросла в несколько раз и теперь принадлежащая 50 Cent цифровая валюта оценивается приблизительно в 8 миллионов долларов.

На своей странице в Instagram певец написал, что "вовсе забыл о своих биткоинах", но теперь "гордится собой", передает издание.

Отметим, 50 cent был одним из первых артистов, решивших продавать альбомы за криптовалюту. В 2014 его решение о приеме биткоинов при посредничестве платежного сервиса BitPay через магазин Shopify оказалось довольно неожиданным.

Музыкант не обратил на них внимание, потому что тогда денег хватало: в 2014 году Forbes oценил состояние рэпера в 140 млн долларов.
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