26.01 01:27 MIGnews.com

Рэпер 50 Cent стал биткоин-миллионером, сам того не зная

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Популярный американский рэпер и актер 50 Cent забыл о семистах биткоинах, которые получил за продажу альбома Animal Ambitions в 2014 году.Об этом в четверг, 25 января сообщает портал TMZ.На тот момент криптовалюта соответствовала 400 тысяч долларов при стоимости биткоина в 662 доллара, уточняет издание.К настоящему моменту стоимость биткоина выросла в несколько раз и теперь принадлежащая 50 Cent цифровая валюта оценивается приблизительно в 8 миллионов долларов.На своей странице в Instagram певец написал, что "вовсе забыл о своих биткоинах", но теперь "гордится собой", передает издание.Отметим, 50 cent был одним из первых артистов, решивших продавать альбомы за криптовалюту. В 2014 его решение о приеме биткоинов при посредничестве платежного сервиса BitPay через магазин Shopify оказалось довольно неожиданным.Музыкант не обратил на них внимание, потому что тогда денег хватало: в 2014 году Forbes oценил состояние рэпера в 140 млн долларов.