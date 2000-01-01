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flickr 26.06 01:20   MIGnews.com

Принц Гарри хотел отказаться от титула и "пожить для себя"

Британский принц Гарри, пятый в очереди престолонаследия, рассказал в интервью изданию Mail on Sunday, что было время, когда он хотел отказаться от своего титула и пожить для себя, обычной жизнью.

32-летний принц в итоге решил отказаться от этой идеи, поняв, что он сможет трудиться на благо британского народа, если сможет "найти свою собственную роль" в королевской семье.

В интервью он также отметил, что наилучшим "уходом от действительности" для него служба в армии, за время которой он дважды служил в Афганистане. С тех пор Гарри занимается благотворительностью, активно поддерживая раненых ветеранов и организации, занимающиеся психическим здоровьем.

" Служба в армии стала лучшим уходом от действительности, который только мог мне представиться. Я чувствовал, что действительно чего-то добиваюсь", - рассказал Гарри.

Отметим, что впереди принца Гарри в очереди на королевский трон стоят его отец Чарльз, брат Уильям и племянник Джордж.
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