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Слезы полезны для физического здоровья | Фото: Thinkstock26.06 02:36   MIGnews.com

Слезы полезны для физического здоровья

Слезы считаются признаком слабости, особенно, если плачет мужчина. Плачущую женщину часто обвиняют в попытке манипулировать и чрезмерно драматизировать ситуацию. Тем не менее, без слез нам было бы куда труднее справляться с эмоциями.

Слезы помогают снять гору с плеч и облегчить сердце, принося эмоциональную разрядку. Кроме этого, когда мы находимся в состоянии стресса или страха, несколько минут слабости способны прояснить ситуацию и расставить все на свои места для принятия правильного решения.

Также, слезы успокаивают: чувствуешь ты горечь, или радость, или сопереживаешь кому-то другому, поплакав, ты непременно чувствуешь себя спокойнее.

Чтобы избавиться от стресса, не обязательно ходить на дорогие занятия по медитации или на прием к психотерапевту: слезы помогают ничуть не хуже, и, к тому же, они являются частью природного механизма, подаренного нам природой.

Согласно недавнему исследованию, слезы полезны не только для психики и эмоций, но и для физического здоровья. Слезы помогают избавиться от гормонов стресса, таких, как кортизол, которые способствуют задержке токсинов в организме.
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