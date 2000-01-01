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25.07 22:22   MIGnews.com

С сентября – скоростной поезд Негев-Центр

С 20 сентября 2017 года по маршруту Беэр-Шева-Тель-Авив (часть проекта "Поезд Негева") будет курсировать экспресс-поезд. Соответствующее распоряжение отдал министр транспорта Исраэль Кац. Цель нововведения - улучшить железнодорожное сообщение для жителей юга.

Речь идет о поезде, выезжающем в утренние часы со станции Беэр-Шева в Тель-Авив и в послеполуденные часы обратно. Остановка экспресса предусмотрена на следующих станциях: Беэр-Шева, Офаким, Нетивот, Сдерот, Ашкелон, Ашдод, Явне Маарав, Ришон ле-Цион Моше Даян и Тель-Авив ха-Хагана. Поезд не будет останавливаться на четырех станциях - в Холоне и Бат-Яме.

Скоростной поезд на Тель-Авив является частью проекта соединения юга с центром страны, и обеспечит более быстрое и эффективное транспортное сообщение.

Заметим, что "Поезд Негева" (ветка, соединяющая Ашкелон с Беэр-Шевой), пользуется большим успехом, - число пассажиров здесь постоянно растет. Сегодня этот показатель превышает 30 тысяч человек в день в обоих направлениях. Количество пассажиров, пользующихся станциями Сдерот, Нетивот и Офаким значительно возросло, и в общей сложности достигает 115 тысяч в месяц.

Напомним, что согласно решению министра Каца, с момента введения в эксплуатацию новых станций "Поезда Негева", жителям Сдерота, Нетивота, Офакима и окрестностей был предоставлен бесплатный проезд в течение трех месяцев. Далее, на два года - скидка в размере 50%.

"Этот железнодорожный маршрут изменил повседневную жизнь многих южан, которые могут быстро и с комфортом добираться в Беэр-Шеву и Тель-Авив по доступной цене", - подытожил Кац.
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