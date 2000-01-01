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YouTube 25.07 20:16   MIGnews.com

Музыкант нашел картину стоимостью 10 млн. у себя в кладовке

Американский рок-музыкант Элис Купер обнаружил в кладовке своего дома забытую картину художника Энди Уорхола. Полотно около 40 лет пролежало среди гастрольного оборудования.

Певец признался, что просто забыл про работу Уорхола "Маленький электрический стул", которую художник подарил ему еще в 1970-х годах.

"Это было время рок-н-ролла, никто из нас не думал ни о чем", - отметил бывший агент Купера Шэп Гордон.

Музыкант нашел картину стоимостью 10 млн. у себя в кладовке


Отмечается, что еще одна версия этой картины Уорхола в 2014 году была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $10,5 млн.

Уточняется, что найденная картина была частью серии Уорхола "Смерть и Отчаяние", ее нашли свернутой в трубку вместе с реквизитом для выступлений 1970-х годов, передает Би Би Си.
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