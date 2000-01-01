25.09 13:37 MIGnews.com

Епископ Тихон сравнил фильмы "Матильда" и "Викинг"

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Фарс, происходящий вокруг нашумевшего фильма "Матильда" Алексея Учителя, происходит из-за искаженной линии исторических событий. Такие выводы можно сделать, из статьи председателя Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова), где он сравнил то, как Николай II представлен в "Матильде" и как князь Владимир изображен в картине "Викинг". Соответствующая статья была опубликована в "Независимой газете".Епископ напомнил, что историческо-художественный фильм "Викинг" о жизни святого равноапостольного князя Владимира, в отличие от "Матильды", не вызвал никаких массовых протестов, "поскольку в случае с "Викингом" авторы фильма представили на экране пусть очень горькую, но правду истории".По его мнению, сюжет и сценарий "Матильды", напротив, построены на неправде, и "многие, познакомившись с широко запущенным в Интернет рекламным трейлером фильма или (. . .) прочитав сценарий, эту неправду почувствовали особенно остро".По свидетельству историков, мнения которых приводит в своей статье епископ Тихон, "сценарий фильма "Матильда" не имеет никакого отношения к историческим событиям, о которых в нем повествуется, разве что только имена героев соответствуют действительности".При этом епископ Тихон считает, что Церковь должна стараться донести до широкой общественности правду о Николае II и его семье, хотя и не будет требовать запретить показ кинофильма "Матильда".По его словам, "немыслимо себе представить, чтобы ради придания некой особой "креативности" сюжета в "Капитанской дочке" автор, к примеру, сделал бы Екатерину II любовницей Пугачева, а в "Войне и мире" для большей "драматургической напряженности" распалившийся от "вдохновения" писатель сдал бы Наполеону, а потом и сжег не только Москву, но и Санкт-Петербург".При этом он подчеркнул, что безусловной позицией Русской православной церкви является высказанное неоднократно решительное осуждение любых экстремистских действий, притянутых к дискуссии об этом фильме.