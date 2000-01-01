25.09 00:01 MIGnews.com

Участник восстания в Варшавском гетто выиграл суд против PWN

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Израильтянин Симха Ротем, один из немногих выживших участников восстания в Варшавском гетто, выиграл судебную тяжбу с издательским домом PWN, опубликовавшим его любовные письма к боевой подруге Ирене Гельблюм.Эти послания были использованы в книге Ремигиуса Грзелы под названием "Выбор Ирены", пишет в воскресенье, 24 сентября, агентство еврейских новостей JTA.В минувшую пятницу, 22 сентября Апелляционный суд Варшавы вынес приговор по данному делу, обязав ответчика принести извинения истцу и пожертвовать 5 900 долларов на благотворительные цели.Информационное агентство отмечает, что два года назад Окружной суд Варшавы не нашел нарушений закона в действиях издательского дома, поскольку дочь Ирены Гельблюм дала согласие на публикацию писем. Но письма были написаны Ротемом, и он не дал своего согласия на публикацию.92-летний Ротем проживает сегодня в Израиле. Во время Второй мировой войны он был бойцом Еврейской организации сопротивления (ZOB), которая противостояла фашистам в Варшавском гетто.Ирена также состояла в этой организации и принимала участие в восстании. До 1968 года она жила в Польше, а затем покинула эту страну и опубликовала сборник стихов на итальянском языке под псевдонимом Ирена Конти ди Мауро.PWN обязан публиковать извинения на своем веб-сайте, сообщает JTA.