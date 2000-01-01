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Был найден потерянный на 400 лет портрет любовника Якова I 25.09 13:55   MIGnews.com

Был найден потерянный на 400 лет портрет любовника Якова I

В коллекции шотландского дома-музея Поллока обнаружено полотно фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшееся утерянным на протяжении 400 лет. Об этом сообщает The Guardian.

На картине изображен Джордж Вильерс, первый герцог Бекингем. Отмечается, что дворянин был фаворитом короля Англии Якова I. При стареющем монархе Вильерс стал де-факто главой английского правительства и находился в отношениях с королем до самой смерти последнего. Герцог был убит в 1628 году бывшим военным, пуританином Джоном Фелтоном по религиозным соображениям.

Портрет Вильерса, находившийся в музее Поллока, долгое время считался копией утерянной 400 лет назад работы Рубенса. Первым о подлинности полотна объявил британский искусствовед Бендор Гросвенор. Исследование показало, что под слоями грязи и нанесенной позднее краской скрывались мазки кисти фламандского художника.

В июле сообщалось, что американский рок-музыкант Элис Купер нашел в кладовке полотно "Маленький электрический стул" художника Энди Уорхола.
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