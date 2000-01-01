25.09 16:10 MIGnews.com

Тарантино отпраздновал помолвку с израильской певицей

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Легендарный режиссер Квентин Тарантино отпраздновал помолвку с израильской моделью и певицей Даниэллой Пик. Вечеринка прошла в Нью-Йорке в минувшую субботу, организатором которой выступил продюсер Харви Вайнстин.Поздравит счастливую пару пришли такие не менее знаменитые гости как, Ума Турман, Брюс Уиллис, Дайан Крюгер, Сэмюэль Л. Джексон и другие.54-летний режиссер познакомился со своей возлюбленной в 2009 году, когда Тарантино приехал в Израиль на премьеру своего фильма "Бесславные ублюдки".Отметим, что жених старше Даниэллы Пик на 21 год. Однако, как известно, возраст любви не помеха, и на фотографиях мы видим, как пара сияет от счастья.Тарантино и Пик встретились снова в 2016 году, тогда-то видимо и вспыхнули чувства. Спустя год голливудский режиссер сделал Даниэлле предложение.