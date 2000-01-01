25.09 17:56 MIGnews.com

С 25 сентября: денежный возврат водителям

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В понедельник, 25 сентября, вступило в силу постановление министра транспорта и разведки Исраэля Каца, направленное на снижение количества ДТП на дорогах страны. С 25 сентября 2017 года водителям, которые установят в своем транспортном средстве системы по предотвращению ДТП, будет предоставлена скидка в размере 1500 шекелей. Льгота будет реализована посредством перерасчета во время оплаты ежегодной пошлины ("аграт ришуй").Скидка распространяется на владельцев частных транспортных средств и коммерческих автомобилей (до 3,5 тонн). В эту категорию входят транспортные средства, находящиеся в частном владении или в системе частного лизинга, которые были произведены, начиная с 2000 года, и зарегистрированы в Израиле до 1 мая 2017 года. Речь идет о скидке на установку как минимум двух систем предупреждения ДТП. Первая - о пересечении линии дорожной разметки и съезда с полосы движения, вторая – о несоблюдении водителем безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства.Согласно постановлению министра Каца, водитель, который установит в своем транспортном средстве две выше названные системы оповещения, получит скидку в размере до 1500 шекелей при оплате ежегодной пошлины ("аграт ришуй"). Возврат осуществится за 3 года. Скидка будет предоставляться следующим образом. Первые два года водитель получит скидку в размере до 700 шекелей каждый год, оставшиеся 100 шекелей – на третий год.Министерство транспорта Израиля определило максимальную стоимость услуги по установке систем предупреждения ДТП. Сумма не должна превышать 2100 шекелей. Три компании, которые на данный момент имеют право производить установку этих систем предотвращения ДТП, обязаны не превышать эту цену.Заметим, что при оформлении страхового полиса на автомобиль, некоторые страховые компании предоставляют скидки владельцам транспортных средств, в которых установлены системы предупреждения ДТП. Таким образом, по оценкам Минтранса, владелец автотранспорта по сути сможет получить полный возврат расходов на установку системы."Речь идёт о спасении человеческих жизней. Многие ДТП являются результатом невнимательности водителей и пешеходов. Подобные системы по предупреждению ДТП могут помочь избежать аварий", - заявил министр Исраэль Кац.На реализацию программы правительство выделило Минтрансу 180 миллионов шекелей. Этого хватит на осуществление денежного возврата 120 тысячам водителей, которые соответствуют критериям, указанным выше.Водители, заинтересованные в получении льготы, могут установить соответствующие системы по предотвращению ДТП с помощью одной из компаний, имеющих соответствующую лицензию. Фирма, в свою очередь, должна сообщить в Минтранс о факте установки. Льгота будет реализована автоматически, посредством перерасчета во время оплаты ежегодной пошлины ("аграт ришуй"). Фирма-установщик системы обязана выдать клиенту советующий документ, подтверждающий факт установки, на случай возникновения каких-либо проблем с реализацией льготы.Те водители, которые установят системы по предотвращению аварийных ситуаций за 60 и более дней до окончания срока действия нынешнего техпаспорта ("ришайон рехев"), получат первый возврат уже в ближайшем извещении на оплату ежегодной пошлины. Те, кто сделает это за меньший срок, то есть менее, чем за два месяца, получат возврат в следующем году. Заметим, что льгота закреплена за транспортным средством, а не за его владельцем.Согласно решению министра Каца, начиная с 1 января 2018 года, все новые транспортные средства, которые будут импортированы в Израиль, в обязательном порядке должны быть оснащены системами предупреждения ДТП. Сегодня около 60% новых транспортных средств, ввозимых в Израиль, уже оснащены такой системой.Кроме того, согласно постановлению министра Исраэля Каца, с ноября 2016 года обязательна установка систем предупреждения ДТП в грузовом транспорте и автобусах (дата выпуска – начиная с 2012 года).