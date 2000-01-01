26.10 02:21 MIGnews.com

Актриса обвинила Джоджа Буша-старшего в домогательствах

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Американская актриса Хезер Линд обвинила 93-летнего бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах. Об этом актриса сообщила в Instagram, однако позднее удалила сообщение, передает РБК.По ее словам случай произошел во время фотосессии посвященной премьере сериала "Поворот: Шпионы Вашингтона", четыре года назад."Он не пожал мне руку. Он, сидя в кресле-коляске, потрогал меня сзади. В это время его жена Барбара стояла рядом. Он рассказал мне грязную шутку, а когда нас начали фотографировать, снова дотронулся до меня", - поделилась она.Также она добавила, что во время фотосьемки, действие экс-президента заметила его супруга и закатала глаза, будто говоря "только не опять". И добавила, что вместо того, чтобы заниматься общественно полезной работой и быть символом демократии, он использовал свое положение против нее и "множества других женщин"."(…) Я могу быть символом моей демократии. Я могу отказаться назвать его президентом и привлечь внимание к другим злоупотреблениям властью. Я благодарю за храбрость других женщин, которые рассказали об их случаях домогательств. И я благодарю президента Барака Обаму за жест уважения, который он проявил к Джорджу Бушу, но я не уважаю его", – заявила Линд.Обвинение актрисы прозвучали на фоне серии скандалов, которые связаны с обвинениями в сексуальных домогательств, вызванных сексуальным инцидентом с американским продюсером Харви Вайнштейном.