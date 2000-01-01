26.10 00:21 MIGnews.com

Мэнсон выгнал басиста, которого обвинили в изнасиловании

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Мерлин Мэнсон прекратил сотрудничество с бас-гитаристом Джорди Уайтом (Твигги Рамирес) из-за обвинений в изнасиловании вокалистки панк-группы Jack Off Jill Джессики Адамс, передает РИА Новости.По словам певицы, в начале 90-х она встречалась с Уайтом, но когда у них произошла ссора из-за подозрения в изменах, гитарист попытался насильно заставить заняться с ней сексом, однако этом помешал хозяин квартиры, которую она в тот момент снимала.Официально американский рок-певец не озвучил причину прекращения совместной концертной деятельности с Джорди Уайтом, сразу же объявил о прекращении с ним выступлений, после прозвучавших обвинений в его адрес.