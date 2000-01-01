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`Бар Рафаэли вовсе не была беременной` 25.10 14:24   MIGnews.com

"Бар Рафаэли вовсе не была беременной"

Израильские социальные сети захлестнула волна слухов, согласно которым израильская супер-модель Бар Рафаэли, недавно родившая дочь, вовсе не была беременной.

Соответствующий пост в facebook получил сотни лайков и десятки комментариев, в которых пользователи спекулируют на тему того, “что реально произошло”.

В посте сообщается о том, что вся беременность Рафаэли - не более, чем “медийный эксперимент”, и что звезда на самом деле “привязывала себе силиконовый живот”.

Автор поста пишет: “К чему этим охотникам за известностью и деньгами страдать ради того, чтобы принести к себе в салон это маленькое и постоянно плачущее ручное животное? Знаменитостям не интересны переживания родов”.
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