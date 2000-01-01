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Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах | Фото:25.10 18:00   MIGnews.com

Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

Американского актера с российским гражданством Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом в среду, 25 октября сообщает NME.
Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах | Фото:
На Стивена подали в суд сразу три женщины. Две журналистки, Лиза Герреро и Дженни МакКарсы, заявляют, что Сигал приглашал их на интервью в свой гостиничный номер, где был одет в один лишь халат и при этом периодически обнажался, пишет The Daily Mail.

В свою очередь, Сигал сказал то, что журналистки вели себя так, будто они были влюблены в него.

По словам американской журналистки Лизы Герреро, она пыталась получить одну из ведущих ролей в фильме "Огонь из преисподней". Сигал выступал продюсером ленты и играл в ней главного героя, а также подбирал актрис.

Герреро отметила, что смотры актер проводил у себя дома. Она поехала туда с сотрудницей кастингового агентства. Сигал, подчеркнула актриса, предстал перед ними, одетый в одну только шелковую робу.

"На следующий день менеджер позвонил мне и сказал, что Стивен хочет дать мне главную роль, но мне нужно вернуться к нему домой для "приватной репетиции" ", — рассказала Герреро.

Актриса отказалась от предложения, и ей дали роль второго плана. Она добавила, что ее и вовсе вырезали из фильма после того, как во время съемок она не приняла предложение Сигала уединиться в его гримерной комнате.

С такими же обвинениями выступила и 56-летняя канадская и американская актриса Рэй Дон Чонг.
Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах | Фото:
Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах
Сам голливудский актер поспешил с оправданиями, утверждая, что это "ложь и чепуха". Стивен заявил: эти трем женщинам, обвиняющим его в непристойном поведении, "место в зоопарке".
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