26.10 06:07 MIGnews.com

Сиамских близнецов с общей головой успешно разделили

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Врачи из США заявили об успешном завершении уникальной операции по разделению сиамских близнецов с общей головой и черепом . Об этом в среду. 25 октября сообщает пресс-служба Детского госпиталя Филадельфии."Через пять месяцев мы с радостью готовы заявить, что Эрин и Эбби Делейни прекрасно себя чувствуют и продолжают восстанавливаться после сложной операции, которую им пришлось пережить. Мы провели одну из самых ранних операций подобного типа. Чем раньше они проводятся, тем быстрее организм ребенка ликвидирует их последствия, и поэтому мы постарались сделать ее в самые сжатые сроки", — заявил Джесс Тейлор, один из участников операции.Этим девочкам по полтора года, передает comandir.com. При рождении они имели общую голову и кости черепа, что крайне редко встречается среди сиамских близнецов. Фактически хирурги разделяли сестер в течение года. Сначала они удалили фрагмент в общей части черепа младенцев и установили внутри него устройство, раздвигавшее их собственные головы. Спустя год головы детей отдалились друг от друга на два сантиметра, что позволило ученым осуществить очередную процедуру.В июле этого года была проведена последняя операция по разделению младенцев, в ходе которой медики выполнили ювелирную работу по разрезанию и ушиванию кровеносных сосудов мозга девочек, сообщает comandir.com. Также известно, что хирургам пришлось удалить общую часть мозга близнецов.Медики практически поштучно разделили кровеносные сосуды, убрали лишние ответвления, шили участки артерий, приняли решение об удалении части мозга, которая была общей у девочек.В ближайшее время ученые и хирурги начнут думать над тем, как восстановить структуру их черепов, нарастить потерянные кости и волосяной покров.