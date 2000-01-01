25.10 22:36 MIGnews.com
Фронтмен Linkin Park составил завещание перед самоубийством
Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, который в июле этого года покончил с собой, перед смертью составил завещание.
Согласно завещанию, большинство активов, а также пенсионный счет Честера, перешли жене музыканта Талинде и детям, пишет ТСН
.
У супругов есть трое совместных детей. Также у Беннингтона осталось еще трое детей от предыдущих отношений.
По завещанию все дети музыканта являются бенефициарами, то есть будут получать прибыль от наследства, который певец доверил жене.
Также в завещании говорится о том, что все другие активы перейдут к семейной трастовой компании Chester and Talinda Bennington Family Trust, которая была создана в 2007 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии