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25.10 22:36   MIGnews.com

Фронтмен Linkin Park составил завещание перед самоубийством

Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, который в июле этого года покончил с собой, перед смертью составил завещание.

Согласно завещанию, большинство активов, а также пенсионный счет Честера, перешли жене музыканта Талинде и детям, пишет ТСН.

У супругов есть трое совместных детей. Также у Беннингтона осталось еще трое детей от предыдущих отношений.

По завещанию все дети музыканта являются бенефициарами, то есть будут получать прибыль от наследства, который певец доверил жене.

Также в завещании говорится о том, что все другие активы перейдут к семейной трастовой компании Chester and Talinda Bennington Family Trust, которая была создана в 2007 году.
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