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Активистка Femen разделась посреди главной площади Ватикана | Фото:25.12 12:44   MIGnews.com

Активистка Femen разделась посреди главной площади Ватикана

Женское движение Femen провело акцию на площади Святого Петра в Ватикане перед рождественской службой, которую вел Папа Римский Франциск.

Об этом активисты сообщили в понедельник, 25 декабря на странице движения в Facebook.
Активистка Femen разделась посреди главной площади Ватикана | Фото:
На опубликованном фото девушка с обнаженной грудью и надписью на теле изображена на фоне рождественских яслей.

По словам активистки, акция протеста была направлена против католической церкви, а точнее ее запретов относительно женщин. В основном речь идет о запрете абортов. Отметим, католическая церковь негативно относится к искусственному прерыванию беременности.

Буквально через несколько часов после проведения акции активисткой Femen, на площади выступил Папа Римский с традиционной рождественской молитвой.

Напомним, в конце декабря 2014 года одна из участниц движения разделась на площади Святого Петра после рождественского послания понтифика и была задержана сотрудниками правоохранительных органов Ватикана.
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