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Видео из Ютуб26.12 02:33   MIGnews.com

Барменша-долгожитель поделилась секретом длинной жизни

Столетняя барменша из французского города Изберг, Мари-Лу Вирт (Marie-Lou Wirth), раскрыла свой секретный ингредиент долголетия, сообщает BBC News.

По ее словам, ее успех состоит в том, что она не питается фруктами и никогда не пьет молока. А запивает еду водой "и рюмкой кое-чего еще…". Но как женщина отмечает, "кое-чего" должно быть исключительно в меру.

"Если бы много пила, то сейчас бы меня тут не было", - сказала Мари.

Вирт впервые за барной стойкой оказалась в свои 14 – работала в баре, который открыли ее родители. И сколько там работает долгожительница, столько бар этот и стоит. Только барменша жалуется, что хоть заведение и стоит стойко, но былых завсегдатаев уже почти не осталось. "Я похоронила их всех. Они умерли раньше меня. А молодежь сюда не заходит, — сетует она. — Кому охота смотреть на старуху".

Как вспоминает юбилярша, в былое время Исберг был более оживленным местом. "Жизнь была другой. Тогда в городе было 100 бистро. Теперь осталось только четыре. Было шесть тысяч фабричных рабочих. Теперь только 200", — рассказывает она, добавив, что раньше "у фабрики каждый день танцевали под механическое пианино", а "теперь всего этого нет".
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