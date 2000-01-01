Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Рекорд: пассажиропоток Бен-Гурион - 20 миллионов человек | Фото: Thinkstock25.12 21:45   MIGnews.com

Рекорд: пассажиропоток Бен-Гурион - 20 миллионов человек

В 2017 году пассажиропоток аэропорта имени Бен Гуриона достиг 20-ти миллионов человек. Это число превышает прошлогодний показатель на 3 миллиона пассажиров. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Министр заявил, что революция "Открытого неба" привела к значительному снижению цен на авиабилеты и превзошла все прогнозы. "Мы продолжим работу по развитию аэропорта и приведению в соответствие инфраструктуры воздушной гавани с растущим пассажиропотоком", - заявил Кац. Управление аэропортов Израиля намерено поэтапно произвести необходимые изменения в инфраструктуре аэропорта Бен Гурион.

Согласно прогнозам Управления аэропортов Израиля, в 2018 году пассажиропоток аэропорта Бен Гурион превысит 23 миллиона человек. В ближайшие пять лет этот показатель достигнет 30 миллионов пассажиров в год.

По словам министра Каца, с момента введения политики "Открытого неба", пассажиропоток израильских аэропортов почти удвоился - с 13 миллионов в 2013 году до 20 миллионов пассажиров в 2017.

Среди ведущих авиаперевозчиков, выполняющих рейсы из аэропорта Бен-Гурион - "Эль Аль". Израильская компания лидирует по числу пассажиров ( 28% от общего пассажиропотока). На втором месте - Turkish airlines (5% от общего числа пассажиров), третья по объему деятельности компания - "Аэрофолот" (4%), на четвертом месте – "Исраэйр" (3,5% пассажиров в аэропорту "Бен-Гурион"). Далее следуют лоу-кост авиакомпании "Wizz Air", "Easy Jet", а также "Аркиа" - (объем деятельности - более 3% от общего пассажиропотока каждая).

Ведущими направлениями в 2017 году стали - Стамбул, Париж, Москва (второй по популярности транзитный пункт), Нью-Йорк, Лондон, Рим и Киев.

Министр Исраэль Кац отметил, что благодаря политике "Открытого неба" аэропорт Бен Гурион вошел в список ведущих аэропортов мира в категории "международный аэропорт средней величины".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:33
Барменша-долгожитель поделилась секретом длинной жизни
02:28
Солнечная система могла родиться внутри гигантской звезды
23:27
Французские ученые опровергли гипотезу происхождения Луны
22:34
Siemens станет инвестором израильской промышленности
21:50
Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Японии
21:25
Суд Бахрейна приговорил гражданских к смертной казни
20:50
Спикер Кнессета: две страны намерены переместить посольство
20:19
"Даже либеральный Бостон приговорил террориста к казни"
19:48
Американец месяц не замечал своей мертвой жены
18:50
Биби приветствовал решение Гватемалы переместить посольство
18:24
ХАМАС пригрозил "закрыть" посольство США
17:51
В Иране утвердили смертную казнь "шпиону" Моссада
17:30
Исраэль Кац: Абу Мазен проиграет эту дипломатическую войну
17:09
Министр финансов беженцам: не приезжайте в Швецию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus