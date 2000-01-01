25.12 21:45 MIGnews.com

Рекорд: пассажиропоток Бен-Гурион - 20 миллионов человек

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В 2017 году пассажиропоток аэропорта имени Бен Гуриона достиг 20-ти миллионов человек. Это число превышает прошлогодний показатель на 3 миллиона пассажиров. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Министр заявил, что революция "Открытого неба" привела к значительному снижению цен на авиабилеты и превзошла все прогнозы. "Мы продолжим работу по развитию аэропорта и приведению в соответствие инфраструктуры воздушной гавани с растущим пассажиропотоком", - заявил Кац. Управление аэропортов Израиля намерено поэтапно произвести необходимые изменения в инфраструктуре аэропорта Бен Гурион.Согласно прогнозам Управления аэропортов Израиля, в 2018 году пассажиропоток аэропорта Бен Гурион превысит 23 миллиона человек. В ближайшие пять лет этот показатель достигнет 30 миллионов пассажиров в год.По словам министра Каца, с момента введения политики "Открытого неба", пассажиропоток израильских аэропортов почти удвоился - с 13 миллионов в 2013 году до 20 миллионов пассажиров в 2017.Среди ведущих авиаперевозчиков, выполняющих рейсы из аэропорта Бен-Гурион - "Эль Аль". Израильская компания лидирует по числу пассажиров ( 28% от общего пассажиропотока). На втором месте - Turkish airlines (5% от общего числа пассажиров), третья по объему деятельности компания - "Аэрофолот" (4%), на четвертом месте – "Исраэйр" (3,5% пассажиров в аэропорту "Бен-Гурион"). Далее следуют лоу-кост авиакомпании "Wizz Air", "Easy Jet", а также "Аркиа" - (объем деятельности - более 3% от общего пассажиропотока каждая).Ведущими направлениями в 2017 году стали - Стамбул, Париж, Москва (второй по популярности транзитный пункт), Нью-Йорк, Лондон, Рим и Киев.Министр Исраэль Кац отметил, что благодаря политике "Открытого неба" аэропорт Бен Гурион вошел в список ведущих аэропортов мира в категории "международный аэропорт средней величины".