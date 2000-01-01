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Мосул впервые празднует Рождество после освобождения от ИГ | Фото:25.12 09:33   MIGnews.com

Мосул впервые празднует Рождество после освобождения от ИГ

Иракский Мосул празднует первое Рождество после освобождения от боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает агентство AFP.

Этот город на севере Ирака освободили от боевиков в июле, и рождественская месса состоялась в храме святого Павла впервые за несколько лет, отмечает издание.

До этого соблюдение каких-либо христианских обрядов было под угрозой смерти.

Отметим, что многие христиане бежали от преследований ИГ, верующих насильно заставляли принять ислам (христианская община Мосула, по оценкам, насчитывала, 35 тысяч людей).

В течение церемонии внутри и снаружи храма дежурили военные. Белые простыни закрывали выбитые окна.

Несмотря на изгнание боевиков из города, ситуация в нем остается напряженной. Верующие молились за мир в Мосуле, Ираке и мире.

Храм святого Павла единственный, который работает сейчас в Мосуле, и его открыли благодаря усилиям волонтеров, сообщает агентство AFP.

По словам христианина Фарада Малко, который вернулся в город после победы над ИГ сообщил, что эта служба является важной для восстановления христианской жизни.

Напомним, 22 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о разгроме боевиков террористической организации "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Британская премьер назвала вооруженные силы "гордостью нации".

"Всего три года назад ИГИЛ объявило о создании "халифата" на территории Сирии и Ирака, где происходили наиболее варварские действия и откуда планировались убийства в наших городах, на нашей родине", - заявила Мэй.

По ее словам, благодаря усилиям военных так называемый халифат больше не имеет такой значительной территории.
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