25.12 09:33 MIGnews.com

Мосул впервые празднует Рождество после освобождения от ИГ

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Иракский Мосул празднует первое Рождество после освобождения от боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает агентство AFP.Этот город на севере Ирака освободили от боевиков в июле, и рождественская месса состоялась в храме святого Павла впервые за несколько лет, отмечает издание.До этого соблюдение каких-либо христианских обрядов было под угрозой смерти.Отметим, что многие христиане бежали от преследований ИГ, верующих насильно заставляли принять ислам (христианская община Мосула, по оценкам, насчитывала, 35 тысяч людей).В течение церемонии внутри и снаружи храма дежурили военные. Белые простыни закрывали выбитые окна.Несмотря на изгнание боевиков из города, ситуация в нем остается напряженной. Верующие молились за мир в Мосуле, Ираке и мире.Храм святого Павла единственный, который работает сейчас в Мосуле, и его открыли благодаря усилиям волонтеров, сообщает агентство AFP.По словам христианина Фарада Малко, который вернулся в город после победы над ИГ сообщил, что эта служба является важной для восстановления христианской жизни.Напомним, 22 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о разгроме боевиков террористической организации "Исламское государство" в Ираке и Сирии.Британская премьер назвала вооруженные силы "гордостью нации"."Всего три года назад ИГИЛ объявило о создании "халифата" на территории Сирии и Ирака, где происходили наиболее варварские действия и откуда планировались убийства в наших городах, на нашей родине", - заявила Мэй.По ее словам, благодаря усилиям военных так называемый халифат больше не имеет такой значительной территории.