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Что происходит на рынке аренды элитных авто 26.01 16:47   MIGnews.com

Что происходит на рынке аренды элитных авто

Рынок аренды автомобилей стабильно растет и особое место на нем занимают элитные автомобили. Прокат машин премиум-класса, востребованный во всех крупных городах Европы, стремительно завоевывает поклонников в новых регионах. Капитализация рынка достигла 7 миллиардов долларов, а прогнозируемый среднегодовой рост до 2026 года составляет 11%.

Причины популярности


Жителям мегаполисов неудобно содержать собственный автомобиль. Его нужно обслуживать, искать удобную парковку и изо дня в день сталкиваться с проблемой парковки в переполненных автомобилями городах.

Повседневную потребность в перемещении по городу обеспечивает муниципальный транспорт, а в случаях, когда автомобиль действительно нужен, можно воспользоваться услугами прокатных контор. В Западной Европе сформировались условия, когда в выборе между дешевым и дорогим автомобилем побеждает дорогой. Здесь работает принцип: «Если я пользуюсь автомобилем редко, то почему бы мне не насладиться поездкой?».

Рынок аренды авто


Большинство крупных прокатных сетей не могут удовлетворить потребности клиентов в премиум-марках. Компании типа Sixt или Hertz специализируются на массовых моделях бюджетного или среднего класса и поддерживают в автопарках минимальное количество элитных авто, которые в основном представлены бизнес-моделями. Спортивное купе, например, Ferrari или Lamborghini в такой прокатной конторе арендовать невозможно.

Кроме того, многие компании не осуществляют подачу автомобиля — его нужно забирать самостоятельно со стоянки проката.

Еще один вариант для любителей элитных автомобилей — воспользоваться услугами прокатных сервисов, которые не имеют собственного автопарка, а выступают в роли посредников между владельцами и арендаторами. Один из самых популярных в данном сегменте — американский сервис Turo. Его главный недостаток — Turo не несет ответственности за состояние автомобиля.

Заслуживает внимания проект под названием Silvercar, который предлагает актуальные модели Audi с доставкой автомобиля в крупнейшие аэропорты США.

Кто предлагает премиум автомобили


Один из признанных лидеров рынка аренды элитных авто — компания Lurento. В ее автопарке представлены самые престижные марки планеты: Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls Royce, Porsche, Land Rover, Mercedes, Audi, BMW и пр. Здесь можно подобрать автомобиль в любом кузове из ассортимента брендов: спорткупе, вэн для большой компании, бизнес-седан, кабриолет или внедорожник.

Компания работает во всех крупных европейских мегаполисах и подает автомобиль к месту, которое укажет клиент. На сайте сервиса можно детально изучить характеристики авто вплоть до времени разгона до 100 км/ч.


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