Как выбрать офисную мебель?

Оформление кабинета играет огромную роль на продуктивность коллектива, самочувствие сотрудников и имидж компании. Так что, нужно не только стильно оформить офис, но и подобрать удобную и качественную мебель.
Найти похожи столы, стеллажи и шкафы бывает довольно сложно. Лучше сразу приобрести комплект мебели из одной линейки и офисная мебель от MebShop как раз то, что нужно. Так вы сэкономите время и кабинет будет выглядеть стильно и уютно.
При выборе офисной мебели стоит обратить внимание на:
Размеры помещения;
Количество сотрудников;
Габариты столов.
Если у вас небольшой кабинет, лучше отдать предпочтение угловым вариантам. Это могут быть не только столы, но и шкафы и стеллажи. Подобная мебель не займет много места в помещении, и даст достаточно места, чтоб работать или хранить документацию или личные вещи.
Сложно сконцентрироваться, когда в одном офисе находится много людей. Эту проблему можно решить с помощью перегородок, которые ставятся между столами. Такой прием используются многие компании. Он помогает соорудить мини-кабинет для каждого сотрудника, и работать в таких условиях гораздо приятнее.
При выборе столов, следует особое внимание уделить высоте мебели и размерам столешницы. Оптимальный вариант, это модель 75 сантиметров высотой с рабочей стороной, ширина которой 70 сантиметров, а глубина – 110. На такой стол можно поместить монитор так, чтоб не сильно напрягались глаза. Да и работать за такой мебелью будет комфортно любому сотруднику.
Также, обратите внимание, что в кабинете должно быть достаточно шкафов и стеллажей, чтоб сложить документы и повесить верхнюю одежду. Для хранения личных вещей можно использовать ящики, которые есть в столах или офисные тумбы.
Офисная мебель из ДСП: качество, доступное каждому
При выборе мебели в кабинет следует особое внимание уделить материалу, из которого она сделана. Необходимо выбрать прочную модель, которая прекрасно справляется с большими нагрузками, не деформируется и не боится внешних повреждений.
Можно приобрести мебель из дерева. Она очень прочная, выглядит стильно и будет служить долгое время. Но ее главный минус – стоимость.
Обычно, сотрудники не всегда бережно относятся к рабочей мебели. На столешницах часто можно увидеть следы от ручки, чашек или царапины. Поэтому, лучше приобрести вариант из ламинированной древесно-стружечной плиты. Такой стол выдержит любую нагрузку, а специальное покрытие защищает от внешних повреждений, благодаря чему мебель выглядит как новая, даже спустя несколько лет.
В интернет-магазине «MebShop» есть большой выбор мебели для офиса. Вы можете выбрать модели из одной линейки, или собрать комплект с изделий, которые представлены в каталоге.