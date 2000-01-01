Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Как выбрать офисную мебель? 26.01 16:54   MIGnews.com

Как выбрать офисную мебель?

Оформление кабинета играет огромную роль на продуктивность коллектива, самочувствие сотрудников и имидж компании. Так что, нужно не только стильно оформить офис, но и подобрать удобную и качественную мебель.

Найти похожи столы, стеллажи и шкафы бывает довольно сложно. Лучше сразу приобрести комплект мебели из одной линейки и офисная мебель от MebShop как раз то, что нужно. Так вы сэкономите время и кабинет будет выглядеть стильно и уютно.
При выборе офисной мебели стоит обратить внимание на:

  • Размеры помещения;

  • Количество сотрудников;

  • Габариты столов.


Если у вас небольшой кабинет, лучше отдать предпочтение угловым вариантам. Это могут быть не только столы, но и шкафы и стеллажи. Подобная мебель не займет много места в помещении, и даст достаточно места, чтоб работать или хранить документацию или личные вещи.
Сложно сконцентрироваться, когда в одном офисе находится много людей. Эту проблему можно решить с помощью перегородок, которые ставятся между столами. Такой прием используются многие компании. Он помогает соорудить мини-кабинет для каждого сотрудника, и работать в таких условиях гораздо приятнее.
При выборе столов, следует особое внимание уделить высоте мебели и размерам столешницы. Оптимальный вариант, это модель 75 сантиметров высотой с рабочей стороной, ширина которой 70 сантиметров, а глубина – 110. На такой стол можно поместить монитор так, чтоб не сильно напрягались глаза. Да и работать за такой мебелью будет комфортно любому сотруднику.
Также, обратите внимание, что в кабинете должно быть достаточно шкафов и стеллажей, чтоб сложить документы и повесить верхнюю одежду. Для хранения личных вещей можно использовать ящики, которые есть в столах или офисные тумбы.
Офисная мебель из ДСП: качество, доступное каждому
При выборе мебели в кабинет следует особое внимание уделить материалу, из которого она сделана. Необходимо выбрать прочную модель, которая прекрасно справляется с большими нагрузками, не деформируется и не боится внешних повреждений.
Можно приобрести мебель из дерева. Она очень прочная, выглядит стильно и будет служить долгое время. Но ее главный минус – стоимость.
Обычно, сотрудники не всегда бережно относятся к рабочей мебели. На столешницах часто можно увидеть следы от ручки, чашек или царапины. Поэтому, лучше приобрести вариант из ламинированной древесно-стружечной плиты. Такой стол выдержит любую нагрузку, а специальное покрытие защищает от внешних повреждений, благодаря чему мебель выглядит как новая, даже спустя несколько лет.
В интернет-магазине «MebShop» есть большой выбор мебели для офиса. Вы можете выбрать модели из одной линейки, или собрать комплект с изделий, которые представлены в каталоге.

 

 

 
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:13
В Польше произошел мощный взрыв на газопроводе
17:07
Массовая драка на базе в Негеве, ранены 9 солдат
16:47
Что происходит на рынке аренды элитных авто
16:45
Обама заявил, что всегда являлся другом Израиля
16:11
У берегов Йемена утонули по меньшей мере 30 мигрантов
15:55
Австралийского политика раскритиковали за песню про евреев
15:25
В Давосе машина из кортежа Трампа наехала на полицейского
14:54
"Решение Трампа по Иерусалиму является предательством"
14:11
Homo sapiens появились в Израиле 170 000 лет назад
13:37
Абу Мазен пригрозил отлучить США от мирного процесса
12:55
Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн
12:05
Турецкие солдаты погибли при операции в Африне
11:45
Израильский певец Амир Бенаюн выступит в ООН
11:26
В Сирии у террористов нашли европейское оборудование
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus