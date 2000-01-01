27.01 00:27 MIGnews.com

Сорос назвал соцсети угрозой человечеству

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Компании Facebook и Google являются угрозой для адекватного существования современного общества.Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил инвестор Джордж Сорос, сообщает в пятницу, 26 января Business Insider.По его мнению, интернет-гиганты не имеют права проводить столь жесткую политику: управлять людьми и вызывать у них зависимость от своих продуктов, тем самым угрожая современной демократии.Сорос отметил, что Google и Facebook "целенаправленно формируют зависимость от сервисов, которые они предлагают", что "может быть очень вредно, в особенности для молодежи"."Компании, которые работают в сфере социальных медиа, эксплуатируют социальную среду" и "оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома", – заявил финансист на Всемирном экономическом форуме.Мультимиллионер сравнил соцсети с азартными играми и обвинил компании, работающие в сфере социальных сетей, в манипулировании вниманием пользователей.Сорос подчеркнул, что все это происходит исключительно из-за преследования корпорациями их собственных коммерческих интересов."Тот факт, что они являются почти монополистическими дистрибьюторами, делает их общественными инструментами, они должны подчиняться строгим правилам, направленным на сохранение конкуренции и справедливого открытого всеобщего доступа, на развитие инноваций", - цитирует издание слова Сороса.Напомним, перед этим Сорос заявил, что биткоин нельзя назвать валютой из-за нестабильности его курса.