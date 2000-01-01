Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В США кошка отсудила 700 тыс. долларов за авторские права | Фото:27.01 03:42   MIGnews.com

В США кошка отсудила 700 тыс. долларов за авторские права

Кошка по кличке Тардар Соус, прославившаяся в интернете как "Грампи Кэт" благодаря своему необычайно угрюмому виду, получила 710 тысяч долларов США по делу об авторском праве в федеральном суде штата Калифорния.

Об этом в пятницу, 26 января сообщает "Би-би-си".

Ранее популярный интернет-мем "Сварливая кошка" стал лицом кофе Grumppuccino. По условиям сделки, заведение могло размещать изображение кошки на чашках с кофейными напитками. Однако компания нарушила сделку и стало использовать мем и других продуктах — футболках и упаковках кофе.

Компания Grumpy Cat Limited подала в суд на владельцев американской кофейной кофейной сети Grenade за нарушение договора.

В иске сообщалось, что Grenade Beverage, продавая жареный кофе и футболки Grumppucino, грубо нарушил авторские права и товарные знаки компании, управляющей правами кошки.

Владельцы компании выдвинули встречные обвинения. Представителям кошки поставили в вину, что они не упоминали бренд кофейни в социальных сетях и на телевидении, а также, что при заключении контракта было обещано, что Грампи примет участие в фильме, где также снимутся голливудские актеры Уилл Феррелл и Джек Блэк, но этого не произошло.
В США кошка отсудила 700 тыс. долларов за авторские права | Фото:
Тем не менее суд принял сторону кошки и ее владельцев, предписав выплатить 710 тысяч долларов США за ущерб, нанесенный из-за нарушения авторских прав и товарных знаков, а также один доллар за ущерб, нанесенный нарушением договора.

Courthouse News сообщает, что сама знаменитая кошка на непродолжительное время появилась на судебном заседании, но не присутствовала при вынесении решения.

Отметим, что уникальное выражение на морде кошки вызвано кошачьей карликовостью и неправильным прикусом, из-за которого нижняя челюсть выдвинута вперед.

Животное, большую часть своей жизни ведущее образ жизни знаменитости, много путешествует по миру, снимаясь в телешоу, а в 2014 году она даже снялась в главной роли в голливудском рождественском фильме.

Напомним, кошка Тардар Соус, стала суперпопулярной в 2012 году после того, как ее фотографии появились в интернете.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:31
Администрация США расширила санкции по России
02:18
В Госдуме заявили, что РФ не нарушает резолюции ООН по КНДР
00:27
Сорос назвал соцсети угрозой человечеству
23:24
Трампу предложили взять в аренду золотой унитаз
22:16
Часы судного дня показывают о скором ядерном катаклизме
21:58
Иран считает Израиль главным злом на Ближнем Востоке
21:47
Пассажир бизнес-класса жестоко избил стюардессу
20:47
Эрдоган намерен расширить военную операцию в Сирии
20:13
Израильтянка из США обманывала государство
19:08
Нетаниягу рассказал про свой мирный план с палестинцами
18:11
Осквернен мемориал памяти жертв Катастрофы в штабе ЮНЕСКО
17:13
В Польше произошел мощный взрыв на газопроводе
17:07
Массовая драка на базе в Негеве, ранены 9 солдат
16:47
Что происходит на рынке аренды элитных авто
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus