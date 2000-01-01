27.01 03:42 MIGnews.com

В США кошка отсудила 700 тыс. долларов за авторские права

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Кошка по кличке Тардар Соус, прославившаяся в интернете как "Грампи Кэт" благодаря своему необычайно угрюмому виду, получила 710 тысяч долларов США по делу об авторском праве в федеральном суде штата Калифорния.Об этом в пятницу, 26 января сообщает "Би-би-си".Ранее популярный интернет-мем "Сварливая кошка" стал лицом кофе Grumppuccino. По условиям сделки, заведение могло размещать изображение кошки на чашках с кофейными напитками. Однако компания нарушила сделку и стало использовать мем и других продуктах — футболках и упаковках кофе.Компания Grumpy Cat Limited подала в суд на владельцев американской кофейной кофейной сети Grenade за нарушение договора.В иске сообщалось, что Grenade Beverage, продавая жареный кофе и футболки Grumppucino, грубо нарушил авторские права и товарные знаки компании, управляющей правами кошки.Владельцы компании выдвинули встречные обвинения. Представителям кошки поставили в вину, что они не упоминали бренд кофейни в социальных сетях и на телевидении, а также, что при заключении контракта было обещано, что Грампи примет участие в фильме, где также снимутся голливудские актеры Уилл Феррелл и Джек Блэк, но этого не произошло.Тем не менее суд принял сторону кошки и ее владельцев, предписав выплатить 710 тысяч долларов США за ущерб, нанесенный из-за нарушения авторских прав и товарных знаков, а также один доллар за ущерб, нанесенный нарушением договора.Courthouse News сообщает, что сама знаменитая кошка на непродолжительное время появилась на судебном заседании, но не присутствовала при вынесении решения.Отметим, что уникальное выражение на морде кошки вызвано кошачьей карликовостью и неправильным прикусом, из-за которого нижняя челюсть выдвинута вперед.Животное, большую часть своей жизни ведущее образ жизни знаменитости, много путешествует по миру, снимаясь в телешоу, а в 2014 году она даже снялась в главной роли в голливудском рождественском фильме.Напомним, кошка Тардар Соус, стала суперпопулярной в 2012 году после того, как ее фотографии появились в интернете.