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27.06 05:32   MIGnews.com

Более 30 тысяч семей записались на “Большую лотерею”

За 9 дней со старта записи на “Большую лотерею” проекта “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”) на розыгрыш записались 32.604 семьи из 46 тысяч льготников, принадлежащих к первой группе записи (“Сидра “Алеф”). На розыгрыш в Бейт-Шемеше записываются и представители “Сидры “Бет”.

Самыми востребованными среди участников лотереи стали Ришон ле-Цион, Герцлия, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне и Рош а-Аин. В большинстве населенных пунктов количество записавшихся превышает количество представленных квартир, однако разброс повышает шансы льготников на квартиру. Как известно, устав “Большой лотереи” позволяет записаться на розыгрыш в трех городах.

На лотерею записались более 10.580 местных жителей: порядок населенных пунктов по убывающей - Ришон ле-Цион, Бейт-Шемеш, Герцлия, Нетания, Модиин и Хайфа.

С момента последней публикации министерства финансов и министерства финансов о количестве записавшихся, к “Большой лотерее” присоединились еще 10.717 семей. Льготники, которые не успели записаться, смогут сделать это до 9 июля.

В ближайшее время льготникам, записавшимся на “Большую лотерею”, будут отправлены сообщения, перечисляющие розыгрыши, на которые они записались. У людей будет возможность проверить, выбрали ли они те города, которые были им интересны, и в случае необходимости изменить свой выбор. Министерство финансов и министерство строительства продолжит публиковать сообщения о ходе лотереи еженедельно.
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