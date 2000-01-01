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Авто расскажет о мужчине лучше, чем слова | Фото: Thinkstock27.06 00:33   MIGnews.com

Авто расскажет о мужчине лучше, чем слова

Разные по характеру и темпераменту мужчины выбирают определенные марки автомобилей. Поэтому узнав, на чем колесит избранник, можно выведать о нем много интересного, как пишет ladyportal.info.

Большой-пребольшой. Такой автомобиль зачастую выбирают мужчины не очень большого роста, чтобы казаться более значимыми. Глядя на владельца дорогущего и массивного рендж-ровера, ни одна невеста не скажет, что ее жених слаб, некрасив и мало зарабатывает.

Такие мужчины ценят все самое лучшее в жизни и искренне считают, что это лучшее, в том числе невеста, должны по праву принадлежать ему. Такой жених будет всегда стремиться быть лидером ситуации, так же, как и на дороге. Но есть риск, что и в остальном вашего мнения он спрашивать не будет, поэтому рядом с владельцем большого авто должна быть однозначно сильная личность.

Длинный-предлинный. Владельцы таких авто – эпатажные личности, которые любят обратить на себя внимание. В 90% случаев он обязательно будет следить за новинками последней моды. Обладатели машин с длинным кузовом – еще и любители на подсознательном уровне подчеркнуть свое мужское достоинство. Такого жениха надо время от времени хвалить и поощрять – и вы станете для него незаменимой спутницей на долгие годы.

Крошечный – малютка. Дело не столько в том, что на более мощный автомобиль у него не хватило денег, сколько в выборе самой модели. Владелец небольшого по размерам, пусть даже недорогого авто – человек, который хочет сузить свой мир до крошечных размеров, спрятаться от людей подальше.

Это может быть мужчина с многочисленными скрытыми комплексами. Если вы - эпатажная личность, любящая все яркое и необычное, жених на маленьком авто может очень быстро вернуться в прежний статус постороннего человека.
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