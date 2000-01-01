Ученые выяснили, что заставляет мозг стареть

Курильщики, которые злоупотребляют алкоголем, чаще страдают от раннего старения мозга, чем те, кто не курит. Сочетание активного хронического курения и алкогольной зависимости связано с возникновением проблем с памятью, решением проблем и скоростью мышления, пришли к выводу специалисты в ходе клинических и экспериментальных исследований группы людей в возрасте от 26 -71 года.
Участники изыскания были поделены на шесть групп. В первую вошли те, кто никогда не курил и не имел проблем со здоровьем, во вторую – те, кто в течение месяца перед началом исследования не употреблял алкоголя, в третью – люди, которые хотели излечиться от алкоголизма, в четвертую – те, кто употреблял алкоголь, но никогда не курил, в пятую – алкоголики, которые бросили курить и в шестую – курильщики с алкогольной зависимостью.
После этого команда исследователей под руководством Тимоти Дураццо сравнила состояние всех добровольцев по таким показателям, как эффективность когнитивных функций, исполнительные функции, мелкую моторику, память, способность к обучению, рабочую память.
В результате выяснилось, что возрастные изменения в мозге активных курильщиков, которые злоупотребляли спиртным, отмечались гораздо более отчетливо, в сравнении с когнитивными функциями тех, кто никогда не курил.