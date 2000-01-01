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Ученые выяснили, что заставляет мозг стареть | Фото: Thinkstock27.06 02:29   MIGnews.com

Ученые выяснили, что заставляет мозг стареть

Специалисты выяснили, какие факторы способствуют раннему старению мозга.

Курильщики, которые злоупотребляют алкоголем, чаще страдают от раннего старения мозга, чем те, кто не курит. Сочетание активного хронического курения и алкогольной зависимости связано с возникновением проблем с памятью, решением проблем и скоростью мышления, пришли к выводу специалисты в ходе клинических и экспериментальных исследований группы людей в возрасте от 26 -71 года.

Участники изыскания были поделены на шесть групп. В первую вошли те, кто никогда не курил и не имел проблем со здоровьем, во вторую – те, кто в течение месяца перед началом исследования не употреблял алкоголя, в третью – люди, которые хотели излечиться от алкоголизма, в четвертую – те, кто употреблял алкоголь, но никогда не курил, в пятую – алкоголики, которые бросили курить и в шестую – курильщики с алкогольной зависимостью.

После этого команда исследователей под руководством Тимоти Дураццо сравнила состояние всех добровольцев по таким показателям, как эффективность когнитивных функций, исполнительные функции, мелкую моторику, память, способность к обучению, рабочую память.

В результате выяснилось, что возрастные изменения в мозге активных курильщиков, которые злоупотребляли спиртным, отмечались гораздо более отчетливо, в сравнении с когнитивными функциями тех, кто никогда не курил.
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