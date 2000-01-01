26.06 23:40 MIGnews.com

Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире

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В Ирландии ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана сдуло во время прямого репортажа на канале TV3. Видео с забавным эпизодом Хартиган выложил на своем канале на YouTube, пишет Daily Mail.В то время как мужчина рассказывал о ветреной и дождливой погоде, стоя под огромным оранжевым зонтом, подул сильный ветер. Хартинган не смог устоять, ветер также сломал и зонт.Коллеги Хартингана по шоу, которые находились в это время в студии, не смогли сдержать смеха.Буквально через минуту ему удалось вернуться в кадр, однако починить зонт уже не представлялось возможным.