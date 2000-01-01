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Определился город для проведения `Евровидения-2018` | Фото: Thinkstock26.07 09:49   MIGnews.com

Определился город для проведения "Евровидения-2018"

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне. Такое решение приняло национальное телевидение Португалии и Европейский вещательный союз.

В официальном Twitter мероприятия опубликован видеоролик, посвященный предстоящему конкурсу. В нем, в частности, названы даты полуфиналов и финала. Так, первый полуфинал состоится 8 мая, второй – 10 мая. Итоги "Евровидения-2018" подведут 12 мая.

Португалия получила право принимать "Евровидение" после победы певца из этой страны Сальвадора Собрала на конкурсе в этом году. Страной-хозяйкой "Евровидения-2017" в этом году была Украина.



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