27.09 05:27 MIGnews.com
На берег Филиппин вынесло тушу огромного "монстра"
У филиппинского города Маасин на мелководье нашли гигантскую тушу неизвестного морского животного.
Отмечается, что определить вид загадочного животного не удалось из-за того, что туша находится в почти разложившемся состоянии, передает Daily Mail.
Длина морского существа достигала десяти метров. Кроме того, его решили отбуксировать обратно в море, поскольку продукты разложения могли навредить местной экологии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии