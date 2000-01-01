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На берег Филиппин вынесло тушу огромного `монстра` 27.09 05:27   MIGnews.com

На берег Филиппин вынесло тушу огромного "монстра"

У филиппинского города Маасин на мелководье нашли гигантскую тушу неизвестного морского животного.

Отмечается, что определить вид загадочного животного не удалось из-за того, что туша находится в почти разложившемся состоянии, передает Daily Mail.

Длина морского существа достигала десяти метров. Кроме того, его решили отбуксировать обратно в море, поскольку продукты разложения могли навредить местной экологии.
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