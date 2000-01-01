26.09 09:51 MIGnews.com

Победитель "Евровидения-2017" попал в реанимацию

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Португальский певец, победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал попал в отделение реанимации и находится первым в списке на пересадку сердца, пишет газета Vanguardia со ссылкой на местные СМИ.По данным местных СМИ он подключен к аппарату, поддерживающему работу сердца, но он в сознании, хотя посещать певца можно только пару часов в день, чтобы избегать большой нагрузки. Музыкант страдает пороком с детства.Во время участия в "Евровидении" португалец последним из участников конкурса приехал в Киев на открытие конкурса и не участвовал в репетициях из-за порока сердца. СМИ писали, что до конца года певцу необходимо найти донора по пересадке сердца.Выступление Собрала принесло Португалии первую победу в "Евровидении". Музыкант исполнил лирическую песню на родным языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), получившую наибольшую поддержку как жюри, так и зрителей.Фанаты музыканта, многие пользователи социальный сетей и бывшие участники конкурса "Евровидение" поддержали певца. Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак написал в Facebook, что "силы сердца" Собрала, который в 2017 году "доказал невозможное", "хватит на миллионы людей во всем мире".Ранее музыкант из-за проблем с сердцем был вынужден заявить об уходе со сцены и отмене концертов. Около месяца назад наблюдающие Собрала врачи посоветовали ему сделать перерыв в музыкальной карьере, чтобы отдохнуть.