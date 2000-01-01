26.10 11:21 MIGnews.com

Американцы сомневаются в объективности своих СМИ

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Большинство жителей США не доверяют американским СМИ. Такие результаты показал опрос новостного агентства "Sputnik".Респондентам в ходе опроса нужно было ответить на вопрос об объективности американских СМИ. Согласно результатам, более половины опрошенных (59%), усомнились в ее самостоятельности и правдивости, считая, что масс-медиа выражают мнение не свое, а политиков и предпринимателей. Такие результаты показывают, что уровень доверия у населения к прессе, снизился на 6%, по сравнению с 2015 годом. Чуть более четверти участников анкетирования, назвали прессу "в целом беспристрастной". В основном не доверяют прессе сторонники республиканской партии и политики Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины.Сообщается, что исследование общественного мнения, проводила французская компания IFop. В интервьюировании, согласились принять участие 802 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. А максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.