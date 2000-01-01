26.10 11:53 MIGnews.com

Паспорт Сингапура - самый влиятельный в мире

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У жителей Сингапура теперь самый влиятельный паспорт в мире, пишет USA Today.Согласно индексу паспорта, в котором указано количество стран, куда обладатели документа могут въезжать либо без визы, либо, получая визу по прибытии, обладатели именно такого паспорта имеют возможность максимально беспрепятственно путешествовать по миру.В общей сложности, сингапурцы имеют возможность посетить 159 стран без каких-либо трудностей. Страна заняла первое место после того, как Парагвай отменил визовый режим для Сингапура."Такой рейтинг является свидетельством инклюзивности дипломатических отношений Сингапура, а также его эффективной внешней политики", - отметил в своём заявлении Филлип Мэй, управляющий директор сингапурского офиса Arton Capital.Arton Capital – это международная консультационная фирма по вопросам проживания и гражданства, где и был разработан паспортный индекс.До того, как Парагвай отменил для сингапурцев визовый режим, страна занимала первую строчку в рейтинге совместно с Германией. Теперь же Германия спустилась на второе место, а за ней идут Швеция и Южная Корея. Гражданы этих стран могут посетить 157 стран.В конце списка остаются граждане с паспортами Афганистана (22 страны), Пакистана и Ирака (26 стран).