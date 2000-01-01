Паспорт Сингапура - самый влиятельный в мире

У жителей Сингапура теперь самый влиятельный паспорт в мире, пишет USA Today.
Согласно индексу паспорта, в котором указано количество стран, куда обладатели документа могут въезжать либо без визы, либо, получая визу по прибытии, обладатели именно такого паспорта имеют возможность максимально беспрепятственно путешествовать по миру.
В общей сложности, сингапурцы имеют возможность посетить 159 стран без каких-либо трудностей. Страна заняла первое место после того, как Парагвай отменил визовый режим для Сингапура.
"Такой рейтинг является свидетельством инклюзивности дипломатических отношений Сингапура, а также его эффективной внешней политики", - отметил в своём заявлении Филлип Мэй, управляющий директор сингапурского офиса Arton Capital.
Arton Capital – это международная консультационная фирма по вопросам проживания и гражданства, где и был разработан паспортный индекс.
До того, как Парагвай отменил для сингапурцев визовый режим, страна занимала первую строчку в рейтинге совместно с Германией. Теперь же Германия спустилась на второе место, а за ней идут Швеция и Южная Корея. Гражданы этих стран могут посетить 157 стран.
В конце списка остаются граждане с паспортами Афганистана (22 страны), Пакистана и Ирака (26 стран).