Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Паспорт Сингапура - самый влиятельный в мире | Фото: Thinkstock26.10 11:53   MIGnews.com

Паспорт Сингапура - самый влиятельный в мире

У жителей Сингапура теперь самый влиятельный паспорт в мире, пишет USA Today.

Согласно индексу паспорта, в котором указано количество стран, куда обладатели документа могут въезжать либо без визы, либо, получая визу по прибытии, обладатели именно такого паспорта имеют возможность максимально беспрепятственно путешествовать по миру.

В общей сложности, сингапурцы имеют возможность посетить 159 стран без каких-либо трудностей. Страна заняла первое место после того, как Парагвай отменил визовый режим для Сингапура.

"Такой рейтинг является свидетельством инклюзивности дипломатических отношений Сингапура, а также его эффективной внешней политики", - отметил в своём заявлении Филлип Мэй, управляющий директор сингапурского офиса Arton Capital.

Arton Capital – это международная консультационная фирма по вопросам проживания и гражданства, где и был разработан паспортный индекс.

До того, как Парагвай отменил для сингапурцев визовый режим, страна занимала первую строчку в рейтинге совместно с Германией. Теперь же Германия спустилась на второе место, а за ней идут Швеция и Южная Корея. Гражданы этих стран могут посетить 157 стран.

В конце списка остаются граждане с паспортами Афганистана (22 страны), Пакистана и Ирака (26 стран).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:26
Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ
12:10
Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим  
12:05
Яир Лапид о решении БАГАЦа: это верное решение!
11:39
БАГАЦ: супермаркеты Тель-Авива продолжат работать в шабат
11:21
Американцы сомневаются в объективности своих СМИ
10:45
В Таиланде началась церемония кремации бывшего короля
10:32
Тель-Авив: драма на улице Хашмонаим
10:07
Министры проголосуют за расширение Иерусалима
10:05
Аэропорт Бен-Гурион: гигантские очереди на въезде в Израиль  
09:48
Тель-Авив: Торговле в субботу быть?
09:35
Количество погибших от взрыва в Киеве удвоилось
09:02
Петах-Тиква: автобус задавил пешехода
08:47
Коста-Рика депортирует в Израиль убийцу репатриантки
08:27
США не хочет войны с КНДР, но не исключает такой возможности
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus