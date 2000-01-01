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Эмбер Хёрд встречается с каскадёром 27.10 00:28   MIGnews.com

Эмбер Хёрд встречается с каскадёром

Известная голливудская актриса Эмбер Херд активно налаживает свою личную жизнь после развода с Джонни Деппом. Лишь недавно в СМИ появилась информация о её разрыве с миллиардером Илоном Маском.

Теперь же 31-летняя Херд начала встречаться с мускулистым красавцем-каскадёром Маном Хиром Дэвисом.

Дэвис был задействован в таких знаменитых фильмах, как "Кингсман: Секретная служба", "Призрак в доспехах", а еще был двойником Ричарда Армитеджа в фильмах "Хоббит".

Влюбённые познакомились через коллегу Дэвиса каскадёра Келли Макнота, с которым Эмбер пересеклась в ходе работы над лентой "Аквамен".
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