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Джордж Клуни хвастатется успезами детей 27.10 01:15   MIGnews.com

Джордж Клуни хвастается успехами детей

56-летний Джордж Клуни, недавно ставший отцом близнецов, признаётся журналистам, что чувствует себя совсем неопытным и очень волнуется, заботясь о двух малышах.

"Ни я, ни Амаль никак не можем привыкнуть к мысли о том, что мы теперь несём ответственность за двух маленьких несамостоятельных существ. Это и весело, но и страшно в то же время", - признаётся актёр.

Сейчас близнецам исполнилось уже по 4 месяца, и счастливому отцу уже есть, чем похвастаться. Дети уже научились самостоятельно сидеть.

"Более уверенно себя ведёт Александр. Он вообще куда крепче своей сестры Эллы. Весит на полтора килограмма больше и постоянно борется за свои права. Если он смеётся - то смеётся он громче всех. А Элла с ним и не соревнуется. Она очень изящная и грациозная. У неё безумно большие глаза, она очень похожа на мать", - радостно рассказывает Клуни.

Клуни с женой - счастливые родители, но больше детей заводить не хотят, хотят сосредоточиться на двух.
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