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Джигарханян подал на жену заявление в полицию | Фото: AFP27.10 02:26   MIGnews.com

Джигарханян подал на жену заявление в полицию

Советская звезда Армен Джигарханян, который начал бракоразводный процесс с женой, подал заявление в полицию на экс-благоверную Виталину Цималюк-Романовскую, пишет ТСН.

82-летний Армен Борисович подозревает бывшую возлюбленную в похищении его паспорта, а также других важных документов. Об этом журналистам рассказал друг Джигарханяна Артур Согоманян.

"Это произошло еще в начале октября. Они украли паспорт и мы даже не знаем, когда это произошло. Нам пришлось делать Армену Борисовичу новый паспорт для того, чтобы он смог лечь в больницу и затем подать документы на развод. Армен Борисович уехал 13 октября в паспортный стол, написал заявление о пропаже паспорта", - сказал Согоманян.
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