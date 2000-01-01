Джигарханян подал на жену заявление в полицию

Советская звезда Армен Джигарханян, который начал бракоразводный процесс с женой, подал заявление в полицию на экс-благоверную Виталину Цималюк-Романовскую, пишет ТСН.
82-летний Армен Борисович подозревает бывшую возлюбленную в похищении его паспорта, а также других важных документов. Об этом журналистам рассказал друг Джигарханяна Артур Согоманян.
"Это произошло еще в начале октября. Они украли паспорт и мы даже не знаем, когда это произошло. Нам пришлось делать Армену Борисовичу новый паспорт для того, чтобы он смог лечь в больницу и затем подать документы на развод. Армен Борисович уехал 13 октября в паспортный стол, написал заявление о пропаже паспорта", - сказал Согоманян.